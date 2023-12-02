Херсон, 2 декабря, 2023, 14:53 — ИА Регнум. В городе Херсоне, временно находящемся под контролем киевского режима, прогремели взрывы. Об этом 2 декабря сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Министерство обороны

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах в городе», — говорится в сообщении.

Каких-либо подробностей произошедшего не приводится, на временно захваченной ВСУ территории Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

Министерство обороны России не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в ночь на 2 ноября в Днепропетровске произошло несколько взрывов. При этом на территории Днепропетровской области в то время не объявляли воздушную тревогу.

Пресс-служба оперативного командования «Юг» сухопутных войск украинской армии 2 декабря заявила, что в Одесской области получил в результате взрыва повреждение объект инфраструктуры. После этого на нём произошёл пожар.