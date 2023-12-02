Киев, 2 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Жители Украины стали больше доверять главнокомандующему Вооружённых сил страны Валерию Залужному, чем главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом 2 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на результаты опроса группы «Рейтинг».

(сс) Администрация Киевского режима

Согласно результатам исследования, в данный момент Залужному полностью доверяют 63% опрошенных и 19% — скорее доверяют. При этом о полном доверии к Зеленскому заявили 39% респондентов, а вариант «скорее доверяю» выбрали 33% участников опроса. Таким образом, в общей сложности главкому ВСУ доверяют 82% респондентов, а лидеру киевского режима — только 72%.

По информации группы «Рейтинг», снижение доверия украинцев к Зеленскому началось с июля 2023 года. При этом, как следует из результатов опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента страны с участием Зеленского и Залужного ни один из кандидатов не смог бы победить в первом туре голосования. А во втором туре 42% респондентов готовы были бы проголосовать за Зеленского и 40% — за Залужного. В этом случае речь идёт о тех, кто уже определился с выбором кандидата в президенты страны.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал, что Россия и Украина ведут тайные переговоры об урегулировании конфликта на уровне высших военачальников. По его словам, это происходит несмотря на возражения со стороны Белого дома и Зеленского, в переговорах участвуют Залужный и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

Украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский совсем не разбирается в военном деле и из-за этого терпит поражение по всем фронтам. Он также назвал системным конфликт между лидером киевского режима и главкомом ВСУ.