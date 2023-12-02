Москва, 2 декабря, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о сохранении соцвыплат родителям детей-инвалидов, следует из указа, опубликованного 1 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Установить ежемесячные выплаты трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы», — говорится в документе.

Родители детей с инвалидностью смогут одновременно получать социальные выплаты в размере десяти тысяч рублей и работать неполный рабочий день. Выплаты также положены родителям или опекунам, неработающим либо работающим неполный рабочий день. Неработающие трудоспособные родственники, за исключением родителей, ухаживающие за детьми-инвалидами, получат в месяц 1200 рублей.

Указ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент поручил обеспечить сохранение прав на пособие по уходу за ребёнком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет.

Российский лидер назвал поддержку семей с детьми безусловным приоритетом для государства. Путин отметил, что в России последовательно развиваются соответствующие меры поддержки и программы.

Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на сегодняшний день в России существует ряд мер социальной поддержки по выплате ухаживающим за инвалидами. Так, Минтруда предложило рассмотреть возможность законодательного закрепления понятия «частичная занятость», которое позволило бы совмещать родителю уход за ребенком-инвалидом с дистанционной работой.