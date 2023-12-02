Москва, 2 декабря, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Два года проживший в США блогер Амиран Сардаров, получивший известность благодаря своему YouTube-каналу «Дневник хача», поделился своими впечатлениями от жизни в этой стране. В беседе с изданием «KP.RU» он признался, что ему там не понравилось.

Кадр из видео Амиран Сардаров

Блогер сказал, что в Лос-Анджелесе, куда он переехал, столкнулся с другим менталитетом, а также культурными и языковыми барьерами.

«Там ты чужой. Язык другой, не родной для тебя. Люди совершенно с другим менталитетом, которых ты не понимаешь и не чувствуешь», — рассказал Амиран.

Кроме того, он испытал трудности в адаптации и чувство одиночества. В результате блогер принял решение вернуться в Россию и продолжать заниматься своими проектами на родине.

«Наверно, там, где родился, там и пригодился. Эту банальную фразу очень хорошо начинаешь понимать только в эмиграции», ― добавил блогер.

Как сообщало ИА Регнум, блогер Амиран Сардаров эмигрировал в Соединённые Штаты Америки в начале 2020 года. На YouTube-шоу «Макарена» он рассказал, что переехал в США после скандала с блогером Зелимханом Зелимхановым, а также из-за ещё одного инцидента. Сардаров заявил, что к нему приходили, «громили точку с шаурмой» под предлогом, что «ребёнок отравился». Он пояснил, что люди хотели с ним дружить без его желания.

В апреле 2021 года Сардаров женился на Марьям Тилляевой, внучке первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В феврале 2022 года блогер объявил об их расставании.

В 2022 году Сардаров вернулся в Россию. Он публично поддержал проведение спецоперации, после чего пожаловался на то, что ему стали поступать угрозы убийством.