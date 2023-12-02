Мадрид, 2 декабря, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Испанская актриса, певица, танцовщица и телеведущая Конча Веласко ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом 2 декабря сообщила газета El Mundo со ссылкой на сыновей актрисы Мануэля и Пако.

Javier RamÃ­Rez/Global Look Press Конча Веласко

«Мы с сожалением сообщаем, что наша мать, Конча Веласко, скончалась сегодня, в субботу, 2 числа, в 02:00 в больнице Пуэрта-де-Йерро… в результате осложнения болезни», — говорится в сообщении.

От какого именно заболевания скончалась актриса, не уточняется.

Конча Веласко родилась 29 ноября 1939 года в Вальядолиде и обучалась классическому и испанскому танцу в Королевской консерватории в Мадриде. Она танцевала в балетной труппе оперного театра в Ла-Корунье и с 1950-х годов снималась в кино.

С 1960-х годов работала на телевидении: играла в телевизионных театральных постановках и вела передачи. В 2013 году её наградили премией «Гойя» за вклад в кинематографическое искусство Испании.