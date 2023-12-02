Москва, 2 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Самолёт Airbus A321, 2 декабря летевший из Санкт-Петербурга, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево. Это следует из информации портала Flightradar.

Павел Львов/РИА Новости

Перед этим стало известно о его подготовке к аварийной посадке из-за отказа левого двигателя.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день некоторым временем ранее пассажирский самолёт, летевший из Ноябрьска в Уфу, аварийно сел в Тюменской области. В момент посадки на борту находился 71 человек, информации о пострадавших на момент посадки нет.