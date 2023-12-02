Екатеринбург, 2 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В Академическом районе Екатеринбурга перед многоэтажкой обнаружили труп молодой девушки. Об этом сообщило агентство URA.RU.

Следственный Комитет

Инцидент произошёл на улице Краснолесья, 24. Местные жители вызвали полицию, сообщив, что перед этим слышали крики.

«Перед входом в медицинский центр лежит труп. Возле дома были слышны крики. Сейчас на место происшествия приехали сотрудники полиции», — уточнило издание.

По информации портала Е1.RU, погибшую нашли абсолютно голой, ей было около 15–16 лет. Соседи поделились, что из квартиры, в которой она жила, слышали крики и громкие выяснения отношений. Они несколько раз вызывали полицейских и охрану.

Одна из очевидиц сообщил порталу, что в чате дома жильцы в 7 утра требовали охрану, жалуясь на крики.

«После стали сильно переживать, так как там были слышны вопли девушки, а позже скинули фотографию с улицы, где было уже мёртвое тело», — рассказала она.

Региональный следственный комитет эту ситуацию пока не прокомментировал.

Как сообщало ИА Регнум, в Азовском море в каюте теплохода нашли тело моряка. В Росморречфлоте пояснили, что нет оснований считать смерть моряка гибелью в результате шторма. Выяснением причины смерти занялась судебно-медицинская экспертиза.

29 ноября в Симоновском районном суде Москвы обнаружили труп мужчины, который почти сутки пролежал в туалете. Им оказался 46-летний Тимофей Тимофеев, обвиняемый в мошенничестве. Мужчина находился под домашним арестом и пришёл в суд на заседание. После него он зашёл в уборную, где и скончался, по предварительной версии, от острой сердечной недостаточности.