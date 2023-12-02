Тюмень, 2 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, летевший из Ноябрьска в Уфу, аварийно сел в Тюменской области, сообщили 2 декабря в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

В момент посадки на борту находился 71 человек, информация о возможных пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, транспортник Ил-76МД совершил экстренную посадку в Шереметьево. По имеющимся данным, у самолёта отказала навигационная система. Прилёта ждали экстренные службы, в итоге транспортник успешно сел в аэропорту.