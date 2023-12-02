WhatsApp ввёл секретные коды для защиты закрытых чатов
Москва, 2 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp внедряет функцию секретных кодов, которая создаёт дополнительную защиту для закрытых чатов. Об этом сообщили 30 ноября сообщили на официальном сайте компании.
«Благодаря им закрытые чаты имеют ещё один уровень защиты на случай, если кто-то получит доступ к вашему телефону или вы пользуетесь устройством вместе с кем-то ещё», — говорится в сообщении.
Кроме того, закрытые чаты можно скрыть из общего списка, тогда их можно будет увидеть только после ввода пароля в поисковой строке. Упростили и перенос чата в разряд секретных, теперь не нужно переходить в его настройки, достаточно нажать на его поле и удерживать.
Новая функция уже начала действовать у ряда пользователей. Разработчики пообещали, что она будет доступна всем пользователям в ближайшие месяцы.
Как сообщало ИА Регнум, WhatsApp ввёл функцию закрытых чатов в мае. При этом из них не приходят уведомления о новых сообщениях, чтобы их не увидел посторонний человек, к которому телефон попал в руки.
В ноябре в WhatsApp также ввели чаты с виртуальными помощниками, работающими на базе искусственного интеллекта. Они предназначены для консультации пользователей по различным вопросам.