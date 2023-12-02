Москва, 2 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp внедряет функцию секретных кодов, которая создаёт дополнительную защиту для закрытых чатов. Об этом сообщили 30 ноября сообщили на официальном сайте компании.

Omar Marques/Global Look Press

«Благодаря им закрытые чаты имеют ещё один уровень защиты на случай, если кто-то получит доступ к вашему телефону или вы пользуетесь устройством вместе с кем-то ещё», — говорится в сообщении.

Кроме того, закрытые чаты можно скрыть из общего списка, тогда их можно будет увидеть только после ввода пароля в поисковой строке. Упростили и перенос чата в разряд секретных, теперь не нужно переходить в его настройки, достаточно нажать на его поле и удерживать.

Новая функция уже начала действовать у ряда пользователей. Разработчики пообещали, что она будет доступна всем пользователям в ближайшие месяцы.

Как сообщало ИА Регнум, WhatsApp ввёл функцию закрытых чатов в мае. При этом из них не приходят уведомления о новых сообщениях, чтобы их не увидел посторонний человек, к которому телефон попал в руки.

В ноябре в WhatsApp также ввели чаты с виртуальными помощниками, работающими на базе искусственного интеллекта. Они предназначены для консультации пользователей по различным вопросам.