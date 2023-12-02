Пекин, 2 декабря, 2023, 12:57 — ИА Регнум. В Китае есть ряд моментов, которые раздражают иностранцев. В их числе сложности с интернетом и хаос на дорогах. Впечатлениями о жизни в стране с msk1. ru поделился российский студент Никита Куликов, который несколько месяцев назад переехал в Пекин, где учится в магистратуре после окончания МГУ.

Goodfreephotos_com Улица в Пекине

Он рассказал, что из-за глобального блокировщика интернета в Китае недоступны популярные сервисы, такие как Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), Google, Telegram и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Куликов также пожаловался на систему обхода блокировок.

Кроме того, раздражение вызывает и множество отдельных приложений для каждой задачи ― для заказа товаров и оплаты, например. В них слишком много функций, они перегружены и часто не имеют перевода на английский язык, рассказал Куликов.

При этом уровень знания английского языка в Пекине, где проживает молодой человек, оказался ниже ожидаемого, даже в кампусах для международных студентов.

Кроме того, после Москвы Куликова удивил очень медленный темп жизни в стране. Это ощущается и в неэффективной организации занятий в китайских образовательных учреждениях и в толпах неспешных людей вокруг.

Как и в других местах, на дорогах в Китае царит хаос, что вызывает раздражение из-за долгого времени в пути. Также оставляет желать лучшего и организация дорожного движения.

«Каждый перекрёсток превращается в игру на выживание», — сказал Никита.

Он добавил, что и китайская система оплаты UnionPay, так же как и российская «Мир», бесполезна в Китае.

Как сообщало ИА Регнум, украинский беженец рассказал, что жизнь в Канаде оказалась слишком тяжёлой и разочаровала многих приехавших в страну с Украины. Алексей Мартыненко признался, что проживание в другой стране даётся ему очень непросто. Он вынужден работать поваром сразу в двух местах без выходных, чтобы оплатить счета. Беженец пожаловался, что проживание в Канаде обходится ему гораздо дороже, чем в Европе.