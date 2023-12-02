Москва, 2 декабря, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Недельные потери ВСУ на южнодонецком направлении превысили 880 военных. Об этом 2 декабря сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника за неделю составили свыше 880 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, 20 автомобилей и пять орудий артиллерии», — сообщил на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как отмечается, число потерь сформировалось по итогам боёв в районах Новомихайловки, Старомайорского, Никольского, Шевченко, Константиновки и Новодонецкого в ДНР, где Восточная группировка российских войск не допустила развития атак подразделений трёх бригад ВСУ и украинской территориальной обороны.

За тот же промежуток времени российские военные в ходе боёв на запорожском направлении ликвидировали до 315 украинских военных. На купянском направлении ВСУ потеряли до 315 бойцов, на краснолиманском — до 950. Помимо этого бойцы ВС России взяли в плен 14 украинских военных на херсонском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, на донецком направлении недельные потери ВСУ составили 1680 военных. В Минобороны отметили, что подразделения Южной группировки войск в течение недели улучшили положения по переднему краю и освободив село Артёмовское в ДНР, а также ликвидировали живую силу и технику ВСУ в районах Марьинки, сёл Курдюмовка и Клещеевка, отразив 17 атак ВСУ.