Вашингтон, 2 декабря, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и её заместитель Эндрю Бейтс регулярно нарушают «закон Хэтча», запрещающий госслужащим, кроме президента и вице-президента, заявлять о поддержке кандидатов на выборах, сообщил 1 декабря телеканал NBC News, ссылаясь на письмо от аппарата специального юрисконсульта (OSC).

Leigh Vogel — Pool via CNP/Global Look Press Карин Жан-Пьер

Специалисты ведомства заявили, что представители администрации США в негативном контексте используют выражение MAGA (Make America great again — «Сделаем Америку снова великой») — основной предвыборный лозунг экс-президента Дональда Трампа.

«Через неделю после того, как в июне NBC News опубликовала предупреждение OSC Жан-Пьер, она выступила с заявлением, критикующим «жёсткий бюджет MAGA» республиканцев», — отметили на телеканале.

В OSC подчеркнули, что не раз предупреждали о нарушениях, но пока не использовали дисциплинарные меры. При этом в ведомстве заявили, что продолжат следить за выступлениями представителей Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, в США продолжается судебное преследование Трампа. В ноябре суд американского штата Колорадо признал его причастным к штурму Капитолия 6 января 2021 года. По мнению суда, политик спровоцировал волнения своими действиями и публичными заявлениями.

При этом суд в Колорадо отклонил иск о запрете Трампу участвовать в президентских выборах 2024 года. По мнению судьи, закон не запрещает этого даже для участников мятежа.