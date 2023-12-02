Афины , 2 декабря, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Отсутствие завтрака как такового или употребление каши быстрого приготовления, бананов и недостаток жидкости можно отнести к пищевым ошибкам из-за их вреда для организма. Об этом сообщило издание Pronews со ссылкой на врача-диетолога Дэрила Джоффра.

Peggychoucair

Употребление банана отдельно от другой пищи чревато последствиями. К тому же они не совсем подходят для поддержания стабильного уровня энергии в течение дня. Врач пояснил, что в бананах есть калий и витамин B6, но нет холестерина и натрия, необходимых для первого приёма пищи. Вместе с тем они на 25% состоят из сахара.

«Бананы кажутся идеальным выбором для утреннего употребления, но при ближайшем рассмотрении мы обнаруживаем, что бананы, съеденные отдельно, — не лучший выбор, поскольку они содержат 25% сахара и имеют умеренную кислотность. Это означает, что они дадут нам быстрый импульс, но вскоре мы устанем и проголодаемся», — уточнил специалист.

Он рекомендовал сочетать банан с другими продуктами, в частности, с полезными жирами или специями. В противном случае его полезные свойства теряются, а уровень сахара и кислот в крови повысится.

Также диетолог посоветовал сочетать их с чем-то, что нейтрализует кислоту и замедляет метаболизм сахара. Это предотвратит скачок уровня сахара в крови и последующий сбой в организме.

«Поскольку бананы кислые, вам необходимо нейтрализовать кислоту, чтобы получить пользу от калия, клетчатки и магния», — подытожил Джоффр.

Как сообщало ИА Регнум, врач и телеведущий Александр Мясников назвал свеклу овощем, употребление которого может снизить риск развития рака. Благодаря содержанию бетаина свекла повышает уровень железа в организме и работоспособность сердца, кроме того, она полезна для борьбы с лишним весом.