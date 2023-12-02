Москва, 2 декабря, 2023, 12:31 — ИА Регнум. На купянском направлении оператор FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» вывел из строя украинский танк Т-64БВ. Об этом рассказал агентству ТАСС оператор дрона.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Экипаж браво бросил танк, который какое-то время двигался, но после застрял», — рассказал собеседник агентства.

Оператор FPV-дрона направил беспилотник с боеприпасом в люк наводчика. После этого танк загорелся и вышел из строя.

Как сообщало ИА Регнум, в июле российский FPV-дрон «Упырь» успешно отработал по десанту противника, передвигавшемуся на лодке по Днепру по направлению к Антоновскому мосту. Военные поразили технику противника дважды, второй раз при попытке эвакуации подбитой лодки. В сентябре FPV-дрон «Упырь» начали применять на донецком направлении.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в мае сообщил, что в Запорожской области запустили производство дронов с функцией виртуального присутствия оператора (FPV).

FPV-дрон «Упырь» разработали в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта. Один FPV-дрон способен нанести противнику огромный урон. Дрон может нести гранаты к РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды.