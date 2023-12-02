Москва, 2 декабря, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Российские военные за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием, дронами по военной инфраструктуре Украины, сообщил 2 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Нанесены 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего», — уточнил Конашенков.

Кроме того, в период с 25 ноября по 2 декабря российские военные уничтожили пункты размещения подразделений ВСУ.

В Минобороны сообщили, что все назначенные объекты уничтожили.

Новость дополняется.