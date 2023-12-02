Вашингтон, 2 декабря, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы России очень грамотно выстроили оборону в зоне боевых действий в конфликте на Украине. Об этом 1 декабря заявил экс-глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины», которую транслировала газета The Washington Post на YouTube-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Я не думаю, что кто-то действительно осознал или оценил глубину минных полей, что Россия действительно очень правильно построила оборону, многочисленные линии и так далее», — сказал Петреус.

Экс-глава ЦРУ признал, что в ходе широко анонсированного контрнаступления Киев не смог достичь целей. По утверждению эксперта, одной из важных причин провала наступления ВСУ стала задержка получения ими вооружений от Запада.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 декабря корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер рассказала, что украинские военнослужащие жалуются на то, что им буквально нечем воевать с Россией. По её словам, в рядах ВСУ значительно возросли пессимистические настроения на фоне провала контрнаступления.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что за полгода так называемого контрнаступления ВСУ потеряли более 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Он добавил, что Вооружённые силы России в зоне спецоперации расширили зоны контроля на всех направлениях.