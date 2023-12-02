Лондон, 2 декабря, 2023, 11:47 — ИА Регнум. В шотландском Эдинбурге в жилом доме прогремел взрыв, сообщил телеканал Sky News.

ts3/Global Look Press

«Взрыв прогремел в пятницу вечером, 1 декабря, и был слышен за много миль», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, двух человек удалось спасти. Об их состоянии не сообщается. На место происшествия прибыли пять автомобилей пожарно-спасательной службы.

Кадры с места происшествия свидетельствуют о полном разрушении дома. Взрыв был настолько мощным, что соседи, находящиеся за много миль, сообщили, что их дома сотряслись.

Причина взрыва не указывается, однако, как передаёт телеканал, поступали сообщения о взрыве газа.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в доме на Вокзальной площади в Астрахани обрушились третий и четвёртый подъезды. Из здания эвакуировали 213 человек, в том числе 37 детей. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.

В августе в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили в Красноярском крае взорвался газ. Позднее стало известно, что из-за взрыва госпитализировали семерых человек.