Москва, 2 декабря, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Известного советского и российского режиссёра, народного артиста России Александра Митту, которого ранее госпитализировали, перевели из неврологического отделения в реанимационное. Об этом 2 декабря сообщил Telegram-канал «112».

ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин Режиссер Александр Митта

«Режиссёра Александра Митту из-за ухудшения состояния перевели из отделения неврологии в реанимацию», — говорится в сообщении.

По информации источника, в данный момент врачи предпринимают все возможные усилия для того, чтобы справиться с возникшими во время лечения режиссёра осложнениями. Процесс лечения также осложняет тяжёлая хроническая болезнь режиссёра.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 ноября Митту экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве в Боткинскую больницу. В киношколе режиссёра отметили, что он болеет пневмонией и состояние его здоровья резко ухудшилось на фоне перенесённого инсульта.

Помощник режиссёра Геннадий Иванов 14 ноября заявил, что Митту направили в больницу на обследование. По его словам, у режиссёра нормальное состояние. Как рассказал Иванов 18 ноября, режиссёра перевели из реанимационного отделения в обычную палату на фоне улучшения самочувствия.