Вашингтон, 2 декабря, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Россия и Украина ведут тайные переговоры об урегулировании конфликта по линии высших военачальников. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников в своём блоге в Substack сообщил журналист Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

Лауреат Пулитцеровской премии утверждает, что переговоры о мире продолжаются даже на фоне возражений со стороны Белого дома и лидера киевского режима Владимира Зеленского.

Херш подчеркнул, что «движущей силой» диалога стали главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

«Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а «военным решать эту проблему и переговоры продолжатся с вами или без вас», — добавил журналист.

Херш уточнил, что участники переговоров якобы обсуждают возможность фиксации границ по текущей линии соприкосновения, то есть с сохранением в составе России Крыма и новых регионов ― ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В обмен на территории Россия якобы не будет возражать против возможного вступления в НАТО Украины, но с чётким обязательством, что альянс не станет размещать там свои войска и наступательные вооружения.

По словам журналиста, в Белом доме против предлагаемого соглашения. Еще одним препятствием может стать позиция Зеленского, который настаивает на продолжении конфликта до победного конца.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября агентство Bloomberg написало, что среди украинцев растут разочарование, отчаяние и усталость на фоне провала контрнаступления ВСУ и отсутствия возможности скорого завершения конфликта с Россией. На Украине начали понимать, что боевые действия, вероятнее всего, продолжатся. При этом опросы общественного мнения указывают на снижение рейтинга Зеленского.

Залужный в интервью изданию Economist 2 ноября заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и ВСУ не смогут добиться успехов. По его мнению, для выхода из сложившейся ситуации необходимо что-то новое, «как порох, который изобрели китайцы». При этом лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинское военное руководство до сих пор не составило план ведения боевых действий в 2024 году.

Зеленский 1 декабря отметил, что конфликт Киева с Россией перешёл в новую фазу. Он подчеркнул, что зимний период времени может осложнить ведение боевых действий после летнего контрнаступления ВСУ, которое не дало ожидаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск.

Как заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года, помощник президента РФ Владимир Мединский, заключения мира России с Украиной можно добиться при выполнении целей и задач специальной военной операции. Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.