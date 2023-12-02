* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Санкт-Петербург, 2 декабря, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 500 тысяч рублей российский музыкальный телеканал Aiva, сообщила 2 декабря Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале.

Светлана Шевченко/РИА Новости Сергей Лазарев

Отмечается, что телеканал совершил правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ — пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола.

Как сообщили в суде, телеканал допустил это правонарушение 29 августа (с 13:39 до 13:42 мск) и 25 сентября (с 05:21 до 05:24 мск), показав музыкальный клип на композицию «Так красиво» певца Сергея Лазарева.

Суд указал на фрагмент клипа, при просмотре которого создаётся впечатление, что показаны отношения двух людей, принадлежащих одному полу и транслирующих свои гомосексуальные предпочтения. На это указывают маникюр, украшения героинь клипа.

В протоколе также сообщается, что аудитории клип транслирует, что состоящие в нетрадиционных сексуальных отношениях люди не отличаются от представителей гетеросексуальных отношений. Кроме того, создаётся впечатление, что гомосексуальные отношения «приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа суд в Москве оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента.

Также в августе 2023 года Савёловский суд Москвы назначил компании «Вымпелком» штраф в размере 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки «18+». Компания признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения»).

Ранее аналогичные решение суды также выносили в отношении «Кинопоиска», телеканала ТВ-3 и онлайн-кинотеатра Ivi.