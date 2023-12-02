Хуснуллин сообщил о планах повысить первый взнос по льготной ипотеке
Хуснуллин сообщил о планах повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке
Москва, 2 декабря, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Правительство планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
«До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. <…> смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — сообщил вице-премьер.
По его словам, кабмин собирается пойти на эту меру, чтобы регулировать выдачу.
Как сообщало ИА Регнум, согласно постановлению правительства, опубликованному в сентябре, минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой увеличился с 15% до 20%.
Президент Владимир Путин заявил в августе, что рекордный рост жилищного строительства в стране во многом связан с льготной ипотекой. Он пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы продолжить программу, запущенную в апреле 2020 года.