Москва, 2 декабря, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Правительство планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. <…> смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — сообщил вице-премьер.

По его словам, кабмин собирается пойти на эту меру, чтобы регулировать выдачу.

Как сообщало ИА Регнум, согласно постановлению правительства, опубликованному в сентябре, минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой увеличился с 15% до 20%.

Президент Владимир Путин заявил в августе, что рекордный рост жилищного строительства в стране во многом связан с льготной ипотекой. Он пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы продолжить программу, запущенную в апреле 2020 года.