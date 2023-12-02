Камрань, Вьетнам, 2 декабря, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл 2 декабря во вьетнамский международный порт Камрань.

Виталий Аньков/РИА Новости

В церемонии встречи российских боевых кораблей приняли участие генконсул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при российском посольстве во Вьетнаме.

В ходе церемонии генконсул указал на особое значение заходов российских кораблей в Камрань.

«Камрань — очень важный для нашей страны порт. Более двух десятилетий он верой и правдой служил в качестве пункта материально-технического обеспечения (ПМТО. — Прим. ред.) кораблей Тихоокеанского флота. Именно здесь были заложены традиции боевого братства и дружбы между народами Советского Союза и Вьетнама», — сказал он.

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Визит кораблей ТОФ во вьетнамский порт продолжится до 4 декабря, в ходе него моряки возложат венки к мемориалу «В память о советских, российских и вьетнамских военнослужащих и гражданских лиц, отдавших жизнь за мир и стабильность в регионе», проведут встречи с командованием 4-го военно-морского района Вьетнамской народной армии и руководством Народного комитета (администрации) провинции Кханьхоа, а также проведут совместные товарищеские спортивные соревнования с моряками Вьетнама и посетят достопримечательности города Нячанг.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября отряд кораблей ТОФ прибыл в индийский порт Вишакхапатнам. В ходе визита для российских моряков провели ряд протокольных, культурных и спортивных мероприятий.

По завершении визита корабли ТОФ 21 декабря начали совместные военно-морские учения с ВМС Индии в Бенгальском заливе. В ходе манёвров корабли двух стран осуществили совместное маневрирование и провели тренировки по противовоздушной обороне.