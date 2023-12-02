Москва, 2 декабря, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В зоне спецоперации погиб известный благодаря съемкам в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы» Денис Степанов, сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

Кадр из видео

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова и сержанта Руслана Васильевича Рочева», — написал губернатор в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнил Уйба, Степанов был родом из Ухты. Он служил помощником гранатомётчика стрелкового отделения. Рочев родился в селе Визинга и служил пулемётчиком отделения морской пехоты.

Губернатор назвал погибших истинными патриотами, которые отстаивали с оружием в руках интересы России, свободу и независимость народа.

Группа «Грибы» появилась в 2016 году и прекратила своё существование в конце 2017-го. К настоящему моменту клип на песню «Тает лёд» собрал 268 млн просмотров.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в зоне спецоперации погиб бывший хоккеист смоленского клуба «Славутич» Артём Гвоздик. Ему было всего 35 лет. Он воевал на запорожском направлении в штурмовых подразделениях ВДВ.

В мае известный бард из Екатеринбурга, один из авторов шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО. Ему был 51 год. Музыкант пошёл на фронт добровольцем.