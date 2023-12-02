Лондон, 2 декабря, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III появился на конференции ООН по климату (COP28) в галстуке в цветах флага Греции. Это произошло после того, как премьер-министр королевства Риши Сунак попал в скандал из-за отказа встречи с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в Лондоне. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Соцсети Король Великобритании Карл III

Издание отметило, что неясно, пытался ли король Карл III, чей отец принц Филипп родился в греческой королевской семье, своим внешним видом делать какие-то заявления.

«Галстук, который сегодня носил Его Величество, — это просто часть его коллекции», — сообщил Bloomberg представитель Букингемского дворца.

Согласно информации Greek City Times, аксессуар изготовил афинский производитель галстуков Pagoni. Монарх надевал тот же галстук, когда президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил Лондон на прошлой неделе.

Как сообщало ИА Регнум, часть скульптур из главного храма в древних Афинах была вывезена в Лондон ещё в начале XIX века. Британский посол в Константинополе Томас Брюс лорд Элгин вывез около половины уцелевших скульптур храма, воспользовавшись разрешением на работу с древностями Афинского акрополя, полученным от властей Османской империи.

Греческие власти ранее неоднократно требовали от правительства Великобритании возвращения вывезенных Элгином шедевров античного искусства. Сейчас эти скульптуры хранятся в Британском музее, который выкупил их у лорда Элгина.

В сентябре 2022 года межправительственная комиссия ЮНЕСКО поддержала требование Греции о возвращении в Афины скульптур Парфенона из Британского музея в Лондоне. Также, как заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, это требование поддержало подавляющее большинство государств — членов ООН. Он выразил уверенность в том, что в конечном итоге Греции удастся вернуть вывезенные из Парфенона скульптуры.

28 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил встречу с Мицотакисом за несколько часов до её проведения. Это произошло после интервью премьера Греции, в котором он заявил, что скульптуры Парфенона, которые стоят в Британском музее, украли. Мицотакис также заявил, что на повестке дня стоит вопрос об их воссоединении с монументами в Афинах. Он подчёркивал, что нельзя любоваться этими скульптурами нигде, кроме как в их естественном пространстве.

Глава греческого правительства выразил досаду по поводу отмены встречи с Сунаком, поскольку в её рамках рассчитывал обсудить возвращение мрамора Парфенона из Британского музея.