Токио, 2 декабря, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Давид Карапетян одержал победу над представителем Канады Франсуа Готье-Драпо в поединке за бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг на турнире «Большого шлема» в Токио.

Позднее 2 декабря на татами в схватках за бронзовые награды примут участие российские спортсмены Михаил Игольников (до 90 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг) и Элис Старцева (более 78 кг).

Турнир в Токио закончится 3 декабря, россияне выступают на нём в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 3 июня приветствовал участников и гостей XI Международного юношеского турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Глава государства отметил, что проведение турнира говорит о том, что уникальное педагогическое, творческое наследие Рахлина, его опыт, идеи и наработки сохраняются и приумножаются.

Президент добавил, что уверен в том, что турнир будет способствовать популяризации дзюдо, объединяя своими целями всё больше участников.