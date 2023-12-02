Москва, 2 декабря, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В ноябре мошенник пытался дозвониться абоненту «Билайн» 2994 раза в течение десяти минут, но сделать этого он так и не смог, рассказал 2 декабря директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Самая долгая «атака» в ноябре длилась порядка десяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 2994 раза», — рассказал «Риа Новости» Алферов.

При этом, как пояснил оператор, при мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре наиболее упорный мошенник пытался дозвониться абоненту 1145 раз за семь минут.

Кроме того, в мае в Москве телефонные мошенники обманули топ-менеджера банка с 50-летним стажем на 3,3 млн рублей. Женщина-банкир рассказала, что ей стали названивать неизвестные люди, которые представились сотрудниками Центробанка и объяснили ей, что со счёта кто-то пытается похитить деньги. Они убедили её перевести деньги на счета неизвестных физических лиц.