Чебоксары, 2 декабря, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова обвинили в совершении двух преступлений. Об этом заявил региональный Следственный комитет.

mintrans. cap.ru Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов

Уточняется, что в отношении Осипова возбудили уголовные дела в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной и личной заинтересованности) и по части 3 статьи 33, части 1 статьи 187 УК РФ (организация неправомерного оборота средств платежей).

«В июне 2022 года организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платёжного поручения для осуществления перевода денежных средств министерства на цели, не связанные с контрактом, на который они выделялись. Министерством финансов республики указанный перевод был заблокирован», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, по данным следствия, в декабре 2022 года Осипов заключил муниципальный контракт по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог Чебоксар с фирмой, которой руководил его знакомый. Компания не отвечала условиям закупки. В результате ущерб, причинённый региональному бюджету, составил более 7 млн. рублей.

Во время допроса экс-министр Осипов признал свою вину в полном объёме. Он дал показания в отношении соучастника его преступления. СК проводит необходимую работу для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало 14 ноября ИА Регнум, у бывшего главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова прошли обыски. Вместе с тем их провели и в региональном Минстрое. Кудряшова, который внезапно ушёл в отставку, заподозрили в превышении полномочий.

В деле чиновника фигурировало строительство станции метро «Самарская». На этот проект Кудряшов выделил почти 200 миллионов рублей, однако потом объект передумали строить.