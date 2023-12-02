Белгород, 2 декабря, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Украинские войска 1 декабря обстреляли из артиллерии село Щетиновка в Белгородской области. Об этом 2 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда», — написал он.

Гладков уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря пять человек получили ранения при обстреле города Алёшки в Херсонской области со стороны ВСУ. Всех пострадавших доставили Каланчакскую Центральную городскую больницу.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о смерти пострадавшей при обстреле города со стороны ВСУ 30 ноября 65-летней женщины.