Берлин, 2 декабря, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Германский концерн Rheinmetall готов начать выпуск бронетранспортёров (БТР) Fuchs и боевых машин пехоты (БМП) Lynx на Украине уже в 2024 году. Об этом 1 декабря заявил глава компании Армин Паппергер в интервью журналу WirtschaftsWoche.

Swen Pförtner/Global Look Press

«После подписания контракта мы хотим закончить первый (БТР Fuchs. — Прим. ред.) в течение шести-семи месяцев и первый Lynx в течение 12–13 месяцев», — сказал он.

По словам Паппергера, немецкое правительство уже одобрило предоставление необходимых экспортных лицензий для локализации производства.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября стало известно, что концерн Rheinmetall скоро начнёт поставки Киеву порядка 100 тысяч 120-мм миномётных боеприпасов. Отмечалось, что это должно произойти в ближайшее время, поставки продлятся в течение двух лет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 24 ноября написал, что компания «Укроборонпром» и немецкий концерн Rheinmetall создали совместное предприятие по обслуживанию, ремонту и производству западной военной техники. Он отметил, что оно было зарегистрировано 18 октября.