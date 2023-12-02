Тель-Авив, Израиль, 2 декабря, 2023, 10:22 — ИА Регнум. В секторе Газа погибли четверо израильских заложников, заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передал 2 декабря катарский телеканал Al Jazeera.

Abed Rahim Khatib/Global Look Press

Хагари сообщил, что погибли Элияху Маргалит, Миа Горен, Ронен Энгель и Арье Залманович, находившиеся в плену у радикального палестинского движения ХАМАС.

Об обстоятельствах гибели этих людей представитель ЦАХАЛ ничего не сообщил, отметив только, что Израиль уведомил о родственников заложников о случившемся.

Как сообщало ИА Регнум, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что жертвами бомбардировок Газы стали более 5,3 тыс. палестинских детей. Она добавила, что в это число не входят пропавшие без вести.

Минздрав Палестины 1 декабря сообщил, что с момента окончания гуманитарного перемирия (в 8:00 мск 2 декабря) в Газе в результате ударов ЦАХАЛпогибли 178 человек.