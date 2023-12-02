Вашингтон, 2 декабря, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Попытки США испортить отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективны. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с 200-летием доктрины Монро, который опубликован в Telegram-канале диппредставительства 2 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломаты считают, что доктрина Монро уже изжила себя и администрации США следовало бы выбросить её на свалку истории.

«Невооруженным взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки», ― подчеркнуто в сообщении посольства.

В дипмиссии отметили, что, в отличие от США, Россия не предлагает «дружить против кого-то», а выступает за подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. В свою очередь Вашингтон предпринимает деструктивные действия по всему миру, в том числе в Латинской Америке. По словам дипломатов, это подтверждает, что печально известный анахронизм внешней политики США не канул в лету, напротив, проводимая на протяжении двух столетий неоколониальная политика Соединённых Штатов Америки приобрела новые формы.

«Подходы администрации к выстраиванию диалога с континентом по сути сводятся к нахрапистому продвижению пресловутого «миропорядка, основанного на правилах», насаждению чуждых ценностей и идеалов», ― говорится в комментарии.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев 24 июля заявил, что западные страны категорически не хотят принимать более справедливую многополярную систему мира и не гнушаются никакими средствами, пытаясь сохранить своё господство, ― от односторонних санкций до ведения гибридных войн.

Секретарь Совбеза отметил, что Москва считает, что все суверенные государства заинтересованы в том, чтобы не допустить диктата со стороны США и навязывания Вашингтоном своих подходов другим. Он считает, что в сложившейся политической и экономической системе мира необходимо усилить представленность стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, проводящих независимую внешнюю политику и готовых отстаивать свои национальные интересы и суверенитет в институтах глобального управления.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, США желают увеличить своё влияние в Латинской Америке, а также делают попытки втянуть латиноамериканские страны в противостояние с Россией и Китаем. Он добавил, что политика Вашингтона направлена на сдерживание взаимодействия латиноамериканских государств с любым другим, не находящимся под американским контролем центром силы.

При этом российский министр уточнил, что Вашингтон намерен сохранить влияние в Латинской Америке в соответствии с положениями так называемой доктрины Монро.

Доктрина экс-президента США Джеймса Монро провозглашала принцип взаимного невмешательства США во внутренние дела европейских стран и, соответственно, невмешательства европейских держав во внутренние дела стран Западного полушария. Как заявил американский журналист Питер Бейнарт, политики при администрации Дональда Трампа часто прибегали к этой доктрине, а сторонники Джо Байдена не хотят прекратить экономическое принуждение стран, находящихся в сфере интересов США.