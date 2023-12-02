Берлин, 2 декабря, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Украина всё больше становится похожа на бездонную бочку, а ФРГ, на фоне отстранения США от помощи Киеву и отказа от неё некоторых стран ЕС, стала вторым по величине поставщиком вооружения ВСУ. Об этом 1 декабря заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своём Youtube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как раз Украина всё больше походит на бездонную бочку. В то время как США постепенно отстраняются, а некоторые европейские страны, например, Словакия, вообще отказываются разбазаривать налоговые средства на отправку оружия для этих бессмысленных боевых действий, мы стали вторым по величине поставщиком вооружения на Украину», — сказала она.

Депутат отметила, что за период вооружённого конфликта на Украине, по данным правительства ФРГ, немецкая сторона передала Киеву налоговых средств на 24 млрд евро на оружие и выплаты в бюджет Украины.

По словам политика, Евросоюз за это же время оказал Украине финансовую помощь в размере 85 млрд евро, в то время как почти четверть бюджета сообщества финансируется за счёт германских налогоплательщиков.

«Это означает, что из Германии на Украину через ЕС было отправлено ещё 20 миллиардов евро. Если всё это суммировать, то немецкая помощь Украине в целом составит 44 миллиарда евро. И к этому еще нужно прибавить 14 миллиардов евро, выделенных из федеральных средств на поддержку украинских беженцев, а также те деньги, которые отдают общины. И вот мы насчитали уже 60 миллиардов», — пояснила она.

Всё это происходит в стране, в которой идут дискуссии на тему того, может ли она выделить два миллаирда евро для помощи бедным детям, добавила Вагенкнехт.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС написало, что лидерам стран — участниц сообщества будет «очень сложно» договориться о выделении Украине 50 млрд евро в качестве помощи. При этом отмечалось, что Брюссель продолжает быть приверженным поддержке Киева.

Ранее в этот же день издание Economist сообщило, что если ВСУ начнут отступать на поле боя, это усилит недовольство и разногласия в Киеве. Отмечалось, что западные страны в этом случае могут посчитать выделяемую Украине финансовую помощь пустой тратой денег.

Издание «Страна. ua» со ссылкой на украинский минфин 30 ноября написало, что в Киеве заметили, что в ноябре Украина получила самый низкий за последние полгода объём финансовой помощи. По его информации, в этот месяц Киев получил только два миллиарда долларов.