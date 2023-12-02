Симферополь, 2 декабря, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Широкое празднование новогодних праздников фейерверками и корпоративами в период проведения спецоперации некорректно и неэтично. Такое мнение 2 декабря высказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Илья Наймушин|РИА Новости

Как отметил в эфире радио «Спутник в Крыму» глава региона, масштабное празднование чего-либо в момент, когда российские военные выполняют боевые задачи и кто-то из них ценой своей жизни спасает Россию от внешней угрозы — это «некорректно и некрасиво».

«Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах», — сказал он.

Аксёнов уточнил, что в крымских детских садах и школах обязательно пройдут новогодние утренники, а города и посёлки обязательно украсят и в том числе — праздничными ёлками.

Однако при этом не будет массовых мероприятий на площадях, концертов и организованных властями фейерверков, добавил глава Крыма, призвав жителей и гостей полуострова также не использовать пиротехнику в новогодние праздники.

«Без салютов, поверьте, можно пережить. Прошу, обращаюсь к крымчанам — понять. Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобождённых регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность… Когда победим, празднование будет самым масштабным», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря в Минобороны России сообщили, что предельная численность Вооружённых сил России стала больше на 170 тысяч военнослужащих и теперь будет составлять 1 млн 320 тысяч военных. В ведомстве отметили, что это произойдёт поэтапно за счёт желающих пройти военную службу по контракту.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности российских войск. Отмечалось, что существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации также не предусмотрено.