Баймакский район, Башкирия, 2 декабря, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Женщина погибла в результате падения в мазутную яму в Баймакском районе в Башкирии, сообщили 2 декабря в госкомитете Башкирии по ЧС.

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Инцидент произошёл на территории заброшенной котельной, куда заехал автомобиль. В машине находились три человека.

«Выйдя из машины, две женщины, не заметив опасности, с высоты двух с половиной метров упали в яму с мазутной жижей», — сообщили в ведомстве.

На место ЧП прибыли спасатели и женщин достали из ямы. Одну из них удалось спасти, её госпитализировали с сильным переохлаждением. Вторая женщина полностью была в мазуте. Спасти её жизнь не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября в Москве из окна общежития выпал студент пятого курса Университета имени Сеченова. В результате падения молодой человек скончался.