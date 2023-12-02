Москва, 2 декабря, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Российские туристы стали чаще бронировать туры в Шри-Ланку. После введения страной бесплатных виз для граждан России спрос на турпоездки в страну возрос в два раза. Об этом сообщили туроператоры.

Oleksii Chumachenko/Global Look Press

На сегодня Шри-Ланка вошла в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений среди россиян на предстоящие новогодние праздники.

«У «Интуриста» Шри-Ланка входит в топ-5 популярных направлений на новогодние каникулы. На зимний сезон в целом также занимает пятое-шестое место среди популярных выездных направлений, уступая только ОАЭ, Таиланду, Турции и Египту», ― сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора.

О популярности Шри-Ланки у россиян для отдыха на зимний сезон заявил ещё ряд туроператоров. Они отметили, что это направление традиционно пользуется популярностью среди российских туристов, причём круглогодично.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября Шри-Ланка отменила плату за выдачу виз для туристов из России. В департаменте иммиграции и эмиграции страны пояснили, что безвизовый режим запускается в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли.

Помимо России, бесплатный въезд на Шри-Ланку установили для Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Эта мера будет действовать до 31 марта 2024 года. Право на свободный въезд на Шри-Ланку имеют обладатели всех типов паспортов — дипломатических, служебных, специальных и обычных. Для въезда в страну необходимо заранее, до прибытия на остров, подать заявку для получения электронного разрешения на поездку (ETA).

В длинные февральские выходные в этом году самыми востребованными маршрутами для поездок на отдых у россиян стали Краснодарский край, а также Москва и Санкт-Петербург.

Этой зимой отдохнуть за рубежом планируют почти 40% россиян. По данным «Авиасейлс», самым популярным направлением по числу купленных авиабилетов на декабрь–февраль стал Таиланд. Поездку в эту страну забронировали 22% пользователей. Перелёт в Таиланд туда и обратно обойдётся туристам в среднем в 73,6 тыс. рублей на одного человека. На втором месте по популярности Турция, на третьем ― Объединённые Арабские Эмираты.

Вице-президента по развитию гостиничного бизнеса тайской компании Dusit International Сирадежа Донаваника сообщил, что Таиланд очень популярен у туристов из России, и эта тенденция будет лишь усиливаться. При этом отельеры из Индонезии, Таиланда и Вьетнама рассказали, чторусские являются идеальными туристами.