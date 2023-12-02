Вашингтон, 2 декабря, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Федеральный суд округа Колумбия отклонил ходатайство экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, потребовавшего прекратить дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом говорится в опубликованных 1 декабря в электронной базе суда документах.

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В постановлении председательствующей на процессе судьи Тани Чаткэн отмечается, что четырёхлетний срок службы на посту главнокомандующего страны не наделяет Трампа правом избежать уголовной ответственности.

Судья уточнила, что привлечение бывшего американского лидера к уголовной ответственности на федеральном уровне, по её мнению, является ключевым для исполнения конституционного обязательства США обеспечивать равное правосудие в соответствии с законом.

«В силу изложенных причин суд отклоняет оба ходатайства», — заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября суд американского штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия в январе 2021 года. По мнению суда, экс-президент своими действиями и публичными заявлениями «спровоцировал восстание», в то же время, отмечалось, что это не мешает Трампу принять участие в президентских выборах в 2024 году.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса США с целью воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. В результате этого погибли пять человек, включая одного сотрудника полиции.