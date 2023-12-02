Киев, 2 декабря, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Руководству Украины необходимо учиться строительству оборонительных линий у Вооружённых сил России. Такое мнение 2 декабря высказал главный редактор сайта «Цензор. нет» и экс-советник главы украинского минобороны Юрий Бутусов в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, тоннели российских военных ведут к жилым помещениям, где они принимают пищу и отдыхают, а также через них можно, не рискуя жизнью под обстрелом противника, попасть прямо в зону ведения военных действий.

«[Глава киевского режима Владимир] Зеленский, премьер-министр, главнокомандующий [ВСУ Валерий] Залужный и наш Генштаб должны <…> учиться у россиян, как организовывать и строить укрепленные зоны обороны», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, лидер киевского режима 1 декабря заявил, что Киев начнёт строить оборонительные сооружения на территории от республик Донбасса до Западной Украины. По его утверждению, для ВСУ теперь приоритетом станет обустройство обороны.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 30 ноября написал, что Украина оказалась на грани капитуляции. По словам эксперта, Зеленскому лучше покинуть свой пост, если он не хочет повторить судьбу лидера фашистской Италии Бенито Муссолини.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что за шесть месяцев так называемого контрнаступления украинская армия потеряла свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Он подчеркнул, что российские военные в зоне спецоперации расширили зоны контроля на всех направлениях.