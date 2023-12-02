Саратов, 2 декабря, 2023, 09:13 — ИА Регнум. В Саратове водитель Chevrolet Niva сбил двух пешеходов, один из которых скончался на месте, сообщили в городском ГИБДД.

Дарья Антонова ИА Регнум

Уточняется, что от полученных травм умерла женщина 1967 года рождения. Ещё одну женщину доставили в больницу.

«Водитель после совершения наезда на пешеходов, в нарушение пункта 2.5 ПДД, покинул место происшествия», — сообщили в ведомстве.

Автомобиль и личность водителя — мужчины 1939 года рождения — установили. Инцидент произошёл в 5:55 мск на проспекте 50 лет Октября.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября в Кемерове водитель Datsun on-DO сбил на нерегулируемом пешеходном переходе ребёнка семи лет. Мальчик умер от травм в машине скорой помощи. Водитель находился в трезвом состоянии.

В Москве 29 ноября на Мичуринском проспекте водитель грузовика сбил двух пешеходов. Один мужчина погиб, второго доставили в больницу.