Скопье, 2 декабря, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров поставил на место журналистку издания Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), пытавшуюся исказить его слова об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это произошло 1 декабря на пресс-конференции министра по итогам заседания совета глав МИД стран — участниц ОБСЕ.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

В ходе мероприятия Лавров отметил, что ему безразличен итог саммита этой организации. Однако, задавая главе МИД РФ вопрос, германская журналистка исказила его слова, заявив, что он якобы не верит в яркое будущее ОБСЕ.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я сказал, что мне безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ», — заявил ей в ответ на это российский министр.

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Лавров уточнил, что в Москве знают, что члены правительства ФРГ разъясняют немецким журналистам, что и как им писать. Он добавил, что в России уважительно относятся к своим журналистам, оставляя на их воображение то, как они будут излагать результаты пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября Лавров прервал своё выступление в ходе заседания СМИД ОБСЕ, попросив оставить его в покое. Министр в этот момент говорил об экспансии НАТО в восточном направлении.

Глава МИД России 1 декабря заявил, что Запад не извлёк никаких уроков из своей провальной линии на разрушение и продолжает её добивать. Он уточнил, что Россия наблюдает полную деградацию всего созданного в ОБСЕ и до этого в рамках совещаний по безопасности в Европе.