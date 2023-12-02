Нью-Йорк, США, 2 декабря, 2023, 08:53 — ИА Регнум. С начала эскалации палестино-израильского конфликта жертвами бомбардировок сектора Газа стали свыше 5,3 тысячи палестинских детей. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

Bashar Taleb/Global Look Press

«До [объявления гуманитарной] паузы за 48 дней непрерывных бомбардировок были убиты более 5,3 тыс. палестинских детей», ― говорится в заявлении Рассел, опубликованном на сайте ЮНИСЕФ.

При этом она добавила, что здесь не учены многие те, кто пропали без вести и, предположительно, погребены под обломками.

При этом, по словам исполнительного директора фонда, во время гуманитарной паузы у детей появилась надежда. В этой связи она указала на необходимость продолжительного прекращения огня в анклаве. Рассел отметила, что в случае возвращения конфликта к прежним масштабам и интенсивности можно предположить, что каждый день будут погибать и получать ранения сотни других детей.

Как сообщало ИА Регнум, эскалация палестино-израильского конфликта началась 7 октября с нападения ХАМАС на Израиль. Боевики палестинского движения нанесли ракетные удары по еврейскому государству и зашли на его территорию с юга. В ответ Израиль нанёс серию авиаударов по сектору Газа.

За несколько дней ЦАХАЛ освободила все утраченные израильские населённые пункты, а 27 октября начала наземную операцию в анклаве

22 ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о четырёхдневном гуманитарном перемирии с целью освободить из сектора Газа удерживаемых лиц. Временное соглашение позволило сторонам обменяться более чем 200 заложниками и заключёнными.

Затем перемирие продлили до 07:00 по местному времени (08:00 мск) 1 декабря. ЦАХАЛ возобновила боевые действия в секторе Газа. По данным палестинского минздрава, с момент истечения срока перемирия число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа превысило 178 человек, ещё 589 получили ранения, большинство из которых — дети и женщины.

В Комитете защиты журналистов заявили, что количество погибших журналистов и сотрудников СМИ с начала эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 61 человека.