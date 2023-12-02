Москва, 2 декабря, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Российские десантники не дали военным Вооружённых сил Украины (ВСУ) высадиться на берегу Днепра в Херсонской области. Они успешно атаковали противника с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Об этом 2 декабря сообщили в Министерстве обороны.

Алексей Паньшин/РИА Новости

«Расчётами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки», — добавили в ведомстве.

Для их уничтожения расчёты беспилотной авиации «крылатой пехоты» использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет». В результате российские военные уничтожили все цели ― несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество украинских бойцов.

Кроме того, подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты противника под Артёмовском.

Опорные пункты украинской армии российские военные обнаружили с помощью FPV-дронов. Они располагались в домах одного из населённых пунктов района. Кроме того, в лесопосадке засекли скопление живой силы.

Расчёты беспилотников массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника, уничтожив два опорных пункта и более отделения украинских военных.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря экипажи ударных вертолётов Ка-52 Воздушно-космических сил России уничтожили на донецком направлении опорные пункты ВСУ с бронированной техникой.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 30 ноября сообщил, что российские военные уничтожили пункт управления украинской армии с офицерами на донецком направлении в Часовом Яре. В тот момент в пункте управления находилась дежурная смена, в составе которой были рядовые бойцы и офицеры ВСУ, в результате удара удалось ликвидировать до трёх офицеров, порядка пяти сержантов и несколько рядовых.

Портал Business Insider написал, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» становится всё большей угрозой для украинской армии в зоне военных действий. Как объяснили авторы, новые версии российских барражирующих боеприпасов наносят удар по военной технике противника без прямого контакта с её корпусом, что позволяет им обходить дополнительную защиту. В результате этого «Ланцеты» не застревают в ней и поражают вражеские машины.