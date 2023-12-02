Вашингтон, 2 декабря, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Соединённые Штаты уже нашли работу на телевидении для главы киевского режима Владимира Зеленского после поражения Украины. Такое мнение 1 декабря высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Зачем он [директор ЦРУ Уильям Бёрнс] ездил на Украину на прошлой неделе? Он понимает, что Зеленский — профессионал, но в другой области, и привёз тому предложение о работе в Saturday Night Live (американское комедийное шоу. — Прим. ред.)», — пошутил эксперт.

Макговерн также рекомендовал главе ЦРУ задуматься на тему сказанных им за закрытыми дверями слов об «уже случившемся поражении России» и «слабости» российских вооружённых сил.

«Это конец для Зеленского, и должно стать концом для Бёрнса и всех, кто врал (об украинском конфликте. — Прим. ред.)», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский может попытаться сбежать с Украины на фоне военных провалов ВСУ. Он уточнил, что Вашингтон не желает признавать свою неправоту по ситуации с Украиной и пытается переложить ответственность за неё на главу киевского режима.

Жена лидера киевского режима Елена Зеленская высказалась против того, чтобы её муж избирался на новый срок в 2024 году. По её словам, окончательное решение в этом вопросе будет зависеть от того, нужен ли Зеленский украинскому обществу.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 30 ноября заявил, что украинская Верховная рада отменила выборы президента страны в 2024 году, чтобы избежать появления конкурентов у главы киевского режима. По его словам, для действующей киевской власти на фоне провала контрнаступления ВСУ опасно появление других претендентов.