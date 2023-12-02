Вашингтон, 2 декабря, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский может предпринять попытку сбежать с Украины после военных провалов украинской армии. Такое мнение 1 декабря высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«В конце концов, я думаю, Зеленский сядет на самолёт и улетит куда-нибудь. Если ему удастся выжить», — сказал он.

По мнению Макгрегора, власти США не хотят признавать то, что они не правы по поводу ситуации на Украине, и пытаются переложить ответственность за неё на главу киевского режима.

«Я уверен, что Зеленский говорит: «Послушайте, вы обещали, что это гарантирует мне победу, а теперь хотите, чтобы я взял всю вину на себя», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября Макгрегор заявил, что Зеленский не сможет избежать наказания после завершения СВО Вооружённых сил России. По его словам, лидер киевского режима не сумеет уйти от расплаты, даже если предпримет попытку бегства с Украины.

Украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский совсем не разбирается в военном деле и из-за этого терпит поражение по всем фронтам. Он также назвал системным конфликт между главой киевского режима и главкомом ВСУ Валерием Залужным.