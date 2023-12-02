Москва, 2 декабря, 2023, 08:07 — ИА Регнум. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий задержали или отменили более 30 рейсов. Это 2 декабря следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

По данным на 07:10 мск в Шереметьево задержали семь рейсов, а во Внуково 12 рейсов задержали и семь отменили.

В Домодедово тоже задержали 12 рейсов и ещё два отменили.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября в аэропортах столицы задержали или отменили свыше 20 авиарейсов. Это произошло в результат снегопада.

Во Внуково, Шереметьево и Домодедово 24 ноября из-за снегопада отменили как минимум 38 рейсов.