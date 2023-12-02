Симферополь, 2 декабря, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский публично лжёт, утверждая, что Крым ждёт возвращения в состав Украины. Соответствующее заявление сделал 2 декабря глава республики Сергей Аксёнов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать. Это всё популизм, вранье и ложь», — указал Аксёнов.

Глава региона отметил, что жителям Крыма и гостям полуострова на сегодняшний день ничего не угрожает. В Крыму сформировано ополчение, при необходимости группировка может быть удвоена в кратчайшие сроки. Ополчение принимает участие в учениях, отрабатывая и боевые задачи.

Также Аксёнов добавил, что в Крыму очень сильный и слаженный правоохранительный блок, а система, включая противовоздушную оборону, отстроена так, что позволяет чувствовать себя уверенно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинский глава, общаясь со студентами в Николаеве, заявил, что Крым вернуть в состав Украины будет гораздо легче, чем Донбасс, так как в Крыму люди якобы ждут возвращения. Донбасс же, по мнению главы киевского режима, захватить будет сложнее, так как из-за боевых действий там живёт много семей, в которых есть погибшие.

В свою очередь зампред Совбеза Дмитрий Медведев 12 ноября заявил, что Крым и Донбасс, по всей видимости, в понимании западных стран уже точно не являются Украиной, так как западные эксперты всё чаще предлагают принять Украину в НАТО без утраченных территорий.