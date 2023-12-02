Киев, 2 декабря, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Украинские чиновники должны отправиться на линию соприкосновения для восполнения нехватки военных кадров в Вооружённых силах Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью «Радио НВ».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Он считает, что все государственные служащие, получающие доход от государства, должны стать военнослужащими. По оценке Свитана, в боевых действиях в зоне специальной военной операции на стороне ВСУ в настоящее время участвует всего 1% таких людей.

Полковник запаса выразил мнение, что призывать в украинскую армию необходимо всех госслужащих, в том числе сотрудников силовых органов и охранных предприятий. Свитан также полагает, что в случае, если в Вооружённые силы Украины попадут несколько сотен тысяч чиновников, то это никак не отразится на работе государственного аппарата.

По его утверждениям, управление государством не нуждается в таком количестве служащих, которое наблюдается в стране сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября в газете Telegraph вышла статья обозревателя Колина Фримана, который побывал на позициях ВСУ в зоне спецоперации. Его собеседник, командир артиллерии Вооружённых сил Украины с позывным Мирон, заявил, что политики и эксперты из западных стран, которые критикуют действия украинских военных, должны прибыть на передовую и продемонстрировать там свои боевые навыки.