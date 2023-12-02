Вашингтон, 2 декабря, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, Европейский союз и Великобритания оказывают давление на Панаму, Маршалловы острова и Либерию с требованием убедиться в соблюдении условий перевозки российской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, требуя усилить надзор за судами и под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных», — сообщил источник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций, введя ограничения в отношении трёх танкеров, перевозящих российскую нефть марки Urals по стоимости выше установленной на уровне 60 долларов за баррель. Согласно данным, опубликованным на сайте американского ведомства, рестрикции введены в отношении судов NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большая часть антироссийских санкций, введённых Западом, останется в силе даже после завершения конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что России нужно наладить собственное независимое производство, чтобы не пострадать в случае введения каких-либо других санкций.