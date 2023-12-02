Новый, 647-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением заявления Минобороны РФ об увеличении численности Вооруженных сил на 170 тысяч военнослужащих. Таким образом, в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 29 ноября 2023 года, предельная численность российской армии составит до 1,32 млн военных.

Министерство обороны Российской Федерации Армия

В заявлении оборонного ведомства поясняется, что такое количество вооруженных сил обусловлено ростом угроз для России, связанных с проведением СВО и продолжающимся расширением НАТО. Расширение российской армии произойдёт поэтапно — за счёт желающих пройти военную службу по контракту, уточнили в Минобороны.

Более 452 тыс. россиян уже приняты на военную службу до 1 декабря, сообщил накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Тем временем «РИА Новости» сообщает об успехах российских десантников в Херсонской области. Задействовав разведывательные беспилотники и барражирующие боеприпасы «Ланцет», они атаковали вражеские плавсредства на правом берегу Днепра, где осуществлялась погрузка личного состава.

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