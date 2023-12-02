Донецк, 2 декабря, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Экипажи ударных вертолётов Ка-52 Воздушно-космических сил России уничтожили на донецком направлении опорные пункты ВСУ с бронированной техникой, сообщили в субботу, 2 декабря, в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

«Экипажи ударных вертолётов Ка-52 Воздушно-космических сил России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лётчики армейской авиации в ходе поставленной задачи выполнили успешные пуски ракет по обнаруженным подразделениям противника. В результате боевого применения был уничтожен один опорный пункт и бронетехника ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения техники Вооружённых сил Украины на донецком направлении ударными вертолётами Ка-52 Воздушно-космических сил России.

1 декабря официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 300 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и четыре пикапа.