Вашингтон, 2 декабря, 2023, 07:07 — ИА Регнум. В случае, если действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден сможет убедить главу киевского режима Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, то его шансы на победу в выборах 2024 года существенно возрастут, предположил научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

«Если Байден добьётся перемирия между Украиной и Россией, он лишит Дональда Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок», — приводит слова эксперта South China Morning Post.

Сойка обратил внимание на то, что около 41% жителей Соединённых Штатов Америки убеждены в том, что Джо Байден тратит слишком много бюджетных средств на оказание Украине военной помощи, чем и пользуется Трамп для укрепления своего рейтинга.

Как ранее передавало ИА Регнум, журналисты издания The New York Post назвали жестокостью по отношению к Джо Байдену решение заставить политика пойти на второй президентский срок. Отмечалось, что соратники Байдена по Демократической партии хотят найти замену его кандидатуре, так как уже 81-летний президент страны постоянно попадает в неловкие ситуации из-за проявления ухудшения когнитивных способностей.